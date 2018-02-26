"Не такие уж большие деньги": подсчитана стоимость проекта Hyperloop в Украине

В 2018 году в Украине начнут разрабатывать, а в 2019 году и построят тестовую площадку для запуска вакуумного поезда Hyperloop. В Мининфраструктуры уже подсчитали, во сколько обойдется реализация проекта.

«Это не такие и большие деньги, — объяснил в эфире „Громадське радіо“ руководитель украинского проекта по строительству Hyperloop — HypeUA Александр Озеран. — Сейчас на европейском континенте один километр пути стоит 40 млн долларов. Если мы говорим о Hyperloop, то это от 11 до 17 млн долларов. Тестовая площадка — это полкилометра, то есть не такие значительные деньги».

По словам Озерана, финансировать проект будут как государственные, так и частные компании — всего десять партнеров. «Из государственных — это „Южмаш“, который владеет всеми нашими космическими технологиями, и с каких-то из этих технологий мы просто должны сдуть пыль и применить их. Также это государственный концерн „Укроборонпром“, у них под две сотни предприятий с соответствующими технологиями», — добавил директор проекта HypeUA.

Напомним, ранее было объявлено, что тестовая площадка Hyperloop будет находится в городе Днепр. Также будет создан Центр транспортных инноваций HypeUA, в рамках которого разработают технологию нового транспорта.