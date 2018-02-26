В Словакии застрелили журналиста, занимавшегося расследованиями случаев коррупции

В понедельник, 26 февраля, стало известно об убийстве словацкого журналиста Яна Куцияка и его подруги. Их нашли мертвыми в доме Яна в 65 километрах к востоку от Братиславы. По данным словацкого информационного портала Denník N, 27-летний журналист был застрелен в минувшие выходные.

Немецкое издательство Axel Springer, на которое работал Куцияк, уверено, что причиной гибели Яна стала его профессиональная деятельность. Он занимался журналистскими расследованиями, посвященными коррупции и налоговым махинациям.

В своем последнем материале, опубликованном 9 февраля, журналист писал о подозрениях в налоговых махинациях, связанных с комплексом роскошных квартир в Словакии.

Издательство пообещало, что проведет собственное расследование и найдет как исполнителей, так и заказчиков убийства журналиста. Axel Springer — одно из крупнейших издательств в Европе. В настоящий момент ему принадлежат более 165 печатных и цифровых изданий в Польше, Венгрии, Словакии, Сербии, Эстонии, Латвии и Литве. В Германии Axel Springer выпускает, в частности, такие известные газеты, как Die Welt и Bild.

Напомним, в октябре 2017 года на Мальте было совершено убийство журналистки Дафны Каруана-Галиции, которая проводила расследования, связанные с коррупцией в высших эшелонах власти страны.