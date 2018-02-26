Сборная Украины одержала третью победу в отборе на чемпионат мира по баскетболу (обновлено)

Чемпионат мира-2019. Квалификация

Украина — Швеция 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)

Украина: Джетер (11 + 6 передач), Гладыр (11), Конев (2 + 6 подборов), Бобров (9), Кравцов (10 + 7 подборов) — стартовый состав; Герун (2), Кольченко (2), Лукашов, Липовый (2), Мишула (6), Пустовой (9 + 4 передачи + 2 блок-шота), Зайцев (13)

Швеция: Т. Массамба (13), Борг (10), Черапович (12), Линдквист (2), Биргандер (4 + 5 подборов) — стартовый состав; В. Гаддефорс (3), Хакансон (9), Челльбом, Линдстрём (2), Палмблад (8), Спирес (3)

Мужская сборная Украины успешно завершила февральскую серию отборочных матчей на чемпионат мира по баскетболу 2019 года, финальная часть которого пройдет в Китае.

Обыграв 23 февраля на выезде сборную Латвии, подопечные Евгения Мурзина продолжили побеждать своих соперников по группе B, взяв сегодня, 26 февраля, в столичном Дворце спорта верх над командой Швеции — 77:66 (в нашем квартете также выступают команды Латвии и Турции). Самым результативным игроком в составе нашей команды стал форвард польского клуба «Роза Радом» Игорь Зайцев — 13 очков.

Отмечу, что эта победа стала для сборной Украины третьей в отборочном цикле ЧМ-2019: ранее «желто-синие» победили в гостях шведов (84:76), проиграли дома туркам (60:67) и одолели на выезде латвийцев (82:68).

Еще в одном поединке игрового дня сборная Латвии в родных стенах обыграла команду Турции 79:70.

Положение команд: 1. Украина — 7 очков (4 поединка); 2. Турция — 6 (4); 3. Латвия — 6 (4). 4. Швеция — 5 (4);

Следующие отборочные встречи в рамках отбора на на ЧМ-2019 украинские баскетболисты проведут летом нынешнего года: 28 июня подопечные Евгения Мурзина на выезде встретятся с командой Турции, а 1 июля — дома сразятся со спортсменами из Латвии.

Отмечу, что во второй раунд квалификации выходят три лучшие команды группы, а результаты сборных на первом этапе отбора сохраняются и учитываются в дальнейшем.

Ранее fakty.ua сообщали, что женская сборная Украины с боем уступила действующим чемпионкам Европы.