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медали

Порошенко наградил 108 военных, 43 из них — посмертно

Инф. «ФАКТОВ»

26.02.2018 20:29 88

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Президент Петр Порошенко наградил 108 военнослужащих за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Бойцы, принимавшие участие в антитеррористической операции, награждены орденами «Богдана Хмельницкого» и «За мужество» III степени, медалями «За воинскую службу Украине» и «Защитнику Отечества».

43 военнослужащих удостоены наград посмертно. Кроме того, орден «За мужество» III степени присвоен двоим погибшим сотрудникам Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, ордена Богдана Хмельницкого III степени посмертно удостоен 22-летний командир парашютно-десантного взвода 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Федор Караконстантин. Лейтенант Караконстантин многократно участвовал в АТО с марта 2017 года. Погиб 8 декабря 2017 года во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки. Позиции были обстреляны боевиками из стрелкового оружия и РПГ. Караконстантин получил пулевое ранение головы, несовместимое с жизнью.

Напомним, более 223 тысяч человек получили статус участника боевых действий за участие в АТО.

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