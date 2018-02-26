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Пенсии военным повысят в три этапа, - Минсоцполитики

Инф. «ФАКТОВ»

26.02.2018 20:50 155

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Повышать пенсии военнослужащим планируется в три этапа. Кроме пересчета с 1 января 2018 года, запланированы еще два повышения — в 2019 и в 2020 году. Одномоментно повысить пенсии не удастся, поскольку необходимо учитывать реальные возможности бюджета Пенсионного фонда. С таким разъяснением выступило Минсоцполитики.

Как отметил министр социальной политики Украины Андрей Рева, на первом этапе, в 2018 году, пенсии должны вырасти в среднем на 1500 гривен. С 1 января 2019 года к этому показателю должны добавить 750 гривен, а с 1 января 2020 года — еще 750 грн.

По данным Минсоцполитики, пересчет коснется 498 тыс. военных пенсионеров.

Напомним, после принятия закона о пенсионном обеспечении будет внедрена автоматическая индексация пенсий военнослужащих.

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