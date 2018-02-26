Меркель блестяще выкрутилась из сложной для нее ситуации внутри ХДС

В понедельник, 26 февраля, внеочередной съезд Христианско-демократического cоюза (ХДС) подавляющим большинством одобрил проект коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Ангеле Меркель удалось убедить соратников в том, что этот договор — лучший выход из политического кризиса, который уже полгода переживает ФРГ. Документ поддержали свыше 97 процентов делегатов.

Меркель пришлось непросто. Многие члены ХДС выразили недовольство теми уступками, на которые ей пришлось пойти во время переговоров с лидером СДПГ Мартином Шульцом. Она согласилась на то, что в будущем коалиционном правительстве у ХДС и СДПГ будет одинаковое количество портфелей — по шесть на партию. Причем социал-демократы получили два важнейших министерства — МВД и Минфин.

В результате Меркель, чтобы задобрить недовольных, снова пришлось уступать. Она согласилась ввести в будущее правительство новых соратников. В воскресенье, 25 февраля, лидер ХДС назвала эти имена. Вместе с Меркель в будущем правительстве сохранит свой пост только министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

Пост министра здравоохранения должен занять 37-летний Йенс Шпан, считающийся одним из главных критиков Меркель из консервативного крыла ХДС. Министром образования и научных исследований станет 46-летняя Аня Карличек, пришедшая в политику из гостиничного бизнеса.

45-летний давний соратник Меркель Хельге Браун может стать главой ведомства федерального канцлера, Юлия Клекнер — министром сельского хозяйства, а нынешний глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер — министром экономики.

Наиболее заметен в этой команде Шпан. Его рост — 192 сантиметра, он носит обувь 49-го размера. Йенс — гомосексуалист, в конце прошлого года официально заключил брак с журналистом Даниэлем Функе из журнала Bunte.

Йенс Шпан

Больше всего Шпан критикует миграционную политику Меркель. Он поддерживает взгляды нового канцлера Австрии Себастьяна Курца. Кстати, эти два молодых политика часто демонстративно фотографируются вместе, чаще, чем Шпан делает это с Меркель. Кроме того, Йенс — талантливый и харизматичный оратор, которого любит аудитория. Его называют «немецким Эммануэлем Макроном».

Именно Шпана прочат в новые лидеры ХДС, а значит, он может стать кандидатом на пост федерального канцлера. Пока его соперницей является Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она оставила пост премьер-министра федеральной земли Саар ради того, чтобы внеочередной съезд ХДС, с подачи Меркель, избрал ее в минувшие выходные новым генеральным секретарем партии.

Все эти хитрые внутрипартийные комбинации были предприняты Меркель для того, чтобы ее партия одобрила коалиционное соглашение с СДПГ. И теперь Ангела стала значительно ближе к тому, чтобы снова возглавить федеральное правительство. Последним препятствием на ее пути к креслу канцлера остается решение социал-демократов. Они проводят в настоящее время всеобщее внутрипартийное голосование. Проект коалиционного соглашения был отправлен по почте каждому члену СДПГ. Итоги голосования должны быть подведены 4 марта. Как это ни парадоксально, но Меркель необходимо, чтобы ее главные политические оппоненты продемонстрировали сейчас партийную дисциплину и поддержали решение своего съезда, который 21 января разрешил Мартину Шульцу вести переговоры с ХДС о будущей коалиции.

Кстати, еще один парадокс — Шульц, который блестяще провел эти самые переговоры и добился для своей партии значительных уступок от Меркель, не только не попадает в состав будущего правительства, но и 2 марта покидает пост лидера СДПГ.