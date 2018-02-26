Российские наемники на Донбассе умудрились потерять два танка, - разведка

Российские наемники во время практических занятий на полигоне «Приморский» потеряли два своих танка Т-72. Такие данные получила разведка штаба АТО. По информации разведки, у противника одна боевая машина сгорела дотла, а вторая — опрокинулась. Причиной стало безответственное отношение к технике и халатность механиков-водителей танков.

Напомним, ранее группой «Информационное сопротивление» были получены сведения, что оккупантам приходится набирать в ряды наемников социально неблагополучных лиц, которым более некуда устроиться на работу. В том числе принимают лиц с судимостью, наркоманов, алкоголиков, с психическими отклонениями.