Эд Ширан стал самым продаваемым музыкантом в мире по итогам 2017 года (видео)

В понедельник, 26 февраля, Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) назвала десятку самых продаваемых музыкантов в мире по итогам 2017 года.

Первое место занял популярный британский музыкант Эд Ширан. Он выпустил в прошлом году свой третий студийный альбом ÷ (Divide), который получил статус мультиплатинового в 36 странах мира.

Самой продаваемой композицией в мире по итогам 2017 года стала песня Ширана Shape of You. Отмечается, что впервые за историю существования рейтинга IFPI на первом месте оказался и альбом, и композиция, принадлежащие одному музыканту.

Прошлогодний лидер рейтинга, канадский рэпер Дрейк опустился на второе место с альбомом More Life.

Третье место заняла американская певица Тейлор Свифт со своим шестым студийным альбомом Reputation.

В десятку лидеров также вошли Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, группы Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.