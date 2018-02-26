Эд Ширан стал самым продаваемым музыкантом в мире по итогам 2017 года (видео)
В понедельник, 26 февраля, Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) назвала десятку самых продаваемых музыкантов в мире по итогам 2017 года.
Первое место занял популярный британский музыкант Эд Ширан. Он выпустил в прошлом году свой третий студийный альбом ÷ (Divide), который получил статус мультиплатинового в 36 странах мира.
Самой продаваемой композицией в мире по итогам 2017 года стала песня Ширана Shape of You. Отмечается, что впервые за историю существования рейтинга IFPI на первом месте оказался и альбом, и композиция, принадлежащие одному музыканту.
Прошлогодний лидер рейтинга, канадский рэпер Дрейк опустился на второе место с альбомом More Life.
Третье место заняла американская певица Тейлор Свифт со своим шестым студийным альбомом Reputation.
В десятку лидеров также вошли Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, группы Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”