В Одессе арестована группировка, похищавшая элитные автомобили

В Одессе суд избрал меру пресечения для троих подозреваемых в хищениях элитных иномарок.

«По ходатайству прокуратуры области все трое взяты под стражу, — сообщили в прокуратуре Одесской области. — Также судом определен залог в сумме по миллиону гривен за каждого арестованного. Залог пока не внесен».

Установлено, что начиная с прошлого года, подозреваемые организовали прибыльный «бизнес»: похищали дорогостоящие иномарки, используя технические средства для отключения сигнализации. В дальнейшем, как рассказали в прокуратуре, «дельцы» возвращали похищенное владельцам за значительные денежные вознаграждения (суммы «выкупа» составляли 5−10 тысяч долларов).

В ходе обысков правоохранители обнаружили четыре похищенных автомобиля: BMW Х5, Lexus и два Range Rover.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение автомобилями) УК Украины ведут следователи регионального главка Нацполиции.

Напомним, 21 февраля в Одессе правоохранители задержали банду автоугонщиков, специализировавшихся на похищении элитных автомобилей, которые потом возвращались владельцам за вознаграждение.

По данным полиции, организованная преступная группа занималась хищением машин премиум-класса на территории Одессы. Банда предпочитала внедорожники BMW серии X, Land Rover Range Rover, Toyota и Lexus, стоимость которых превышает 50 тысяч долларов. Удалось выяснить, что организатором группы, а также водителем был 44-летний одессит, ранее судимый за аналогичные преступления. В помощники он взял еще двух жителей Одессы в возрасте 27 и 29 лет.