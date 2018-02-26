В Египте найден некрополь с 40 саркофагами, драгоценностями и золотой маской (фото, видео)

В понедельник, 26 февраля, министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Анани объявил об открытии, сделанном археологами к югу от Каира. Близ города Эль-Минья был обнаружен древний некрополь, которому больше двух тысяч лет.

В нем находятся 40 саркофагов, керамика, драгоценности, золотая маска. Все это очень хорошо сохранилось, хотя погребальный комплекс датируется Поздним периодом правления фараонов и началом правления династии Птолемеев, т. е. это около 300 лет до нашей эры.

Министр выразил уверенность, что скоро в Египте появится еще одна достопримечательность мирового значения. Он добавил, что раскопки будут вестись еще примерно пять лет.

Глава археологической группы, сделавшей эту невероятную находку, Мостафа Вазири заявил журналистам, что его люди постараются вскрыть все захоронения некрополя.

Уникальность этого погребального комплекса, по словам ученого, заключается в том, что большинство подобных мест в Египте были посвящены богу Тоту. Здесь тоже есть его изображения. Однако были найдены четыре хорошо сохранившихся кувшина с крышками, изображающие сыновей бога Хоруса.

«В кувшинах находятся муммифицированные органы умерших. Сосуды украшены иероглифами, рассказывающими об именах и титулах усопших», — сказал Вазири.

Он также сообщил о невероятном совпадении. В канун Нового 2018 года археологи нашли в некрополе ожерелье с надписью: «Счастливого Нового года». «Это было словно послание из загробного мира!» — заявил ученый.