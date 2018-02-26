"Веганы" распоясались: сторонник растительной пищи разгромил мясной ресторан во Франции

Во французском Гренобле неизвестный устроил погром в ресторане La Boucherie, который специализируется на приготовлении мясных блюд. Злоумышленник оставил на стенах заведения надписи с призывом не есть мясо, сообщает телеканал France 3.

Полиция сообщила, что нападение произошло в ночь на 26 февраля. В ресторане были разбиты 14 окон. По данным правоохранителей, очевидцы видели мужчину, одетого в черное и с капюшоном.

Владельцы ресторана считают, что погром устроили их конкуренты, а веганские лозунги — лишь способ замести следы. Они сообщили, что заведение продолжит свою работу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ролик с танцующей курицей вызвал массу критики у вегетарианцев Великобритании: его назвали «самой возмутительной рекламой года».

