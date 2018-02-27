Полиция Таиланда отказалась освободить под залог Настю Рыбку и Алекса Лесли

Во вторник, 27 февраля, полиция курортного города Паттайя (Таиланд) отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и еще восьмерых человек, которые были задержаны в одном из местных отелей за проведение нелегального «секс-тренинга».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Паттайи, «теперь вопрос о залоге может решить только суд». «При этом меняется статус задержанных. Они становятся арестованными судом лицами, в отношении которых проводится следствие. Их могут выпустить под залог, но сумма судебного залога значительно выше, чем полицейского, и условия строже», — объяснил собеседник агентства.

Если суд разрешит внести залог, то арестованные смогут выйти на свободу. «Однако они не получат право покидать Таиланд. Им будет необходимо каждые 12 дней являться в суд для продления срока освобождения под залог, который может быть в любой момент отозван по представлению прокуратуры или полицейского следователя», — подчеркнул представитель правоохранительных органов Таиланда.

Он напомнил, что всех арестованных, среди которых восемь россиян, одна гражданка Белоруссии и гражданин Латвии, обвиняют в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. Они в качестве инструкторов проводили нелегальный секс-тренинг, за который брали с участников деньги. Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет, а также штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда и запрет на въезд в страну на 10 лет.