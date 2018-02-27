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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян впервые показала публике своего третьего ребенка (фото, видео)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

27.02.2018 10:10 254

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37-летняя телезвезда и модель Ким Кардашьян впервые опубликовала фотографию своего третьего ребенка — дочери Чикаго, которую выносила и родила суррогатная мать. Чикаго появилась на свет 15 января этого года. На снимке, выложенном в соцсети Instagram, Кардашьян в белом халате позирует с дочкой на руках. Подписчики отметили, что мать и ребенок очень похожи друг на друга. Ким наложила на изображения фото-фильтры с розовыми пушистыми ушками. К слову, Ким, которая недавно заявила, что ей надоело быть блондинкой сдержала слово и перекрасилась. Теперь у нее розовые волосы.

Собственно, в первый раз фанаты семьи Кардашьян-Дженнер могли увидеть Чикаго в видео, которое выложила ранее Кайли Дженнер. В этом ролике Ким держит младенца на руках, а потом передает его своей беременной младшей сестре (сама Кайли родила первенца 1 февраля). Но тогда не было четко видно лица ребенка.

Кардашьян также рассказала, что накупила для младшей дочери кучу дорогих вещей. Но некоторые, в том числе и кроватка-колыбелька, перешли к ней от старших сестры и брата — четырехлетней Норт и двухлетнего Сейнта.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер получила в подарок от отца своего ребенка в благодарность за дочь автомобиль стоимостью 1,4 миллиона долларов.

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