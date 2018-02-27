«Оскароносная» Дженнифер Лоуренс сыграла русскую шпионку в триллере «Красный воробей»

В четверг, 1 марта, в украинский прокат выходят пять новых фильмов

Украинских зрителей порадуют пять кинопремьер. Комедия «Сотка» снята отечественными кинематографистами. Поклонники Дженнифер Лоуренс получили возможность увидеть любимую актрису в шпионском триллере «Красный воробей». Ценители европейского кино смогут посмотреть фильм немецкого режиссера Вима Вендерса «Погружение». Голливудский режиссер Роб Коэн сумел объединить в картине «Погоня за ураганом» боевик с фильмом-катастрофой.

«Красный воробей»

(18+, США, 20th Century Fox, шпионский триллер)

Фильм снят по одноименному роману американского писателя Джейсона Мэттьюса. По своему сюжету «Красный воробей» напоминает ставшие культовыми картины «Никита» Люка Бессона и «Солт» Филлипа Нойса. Главная героиня, в прошлом балерина Большого театра, в силу независящих от нее обстоятельств попадает в секретную школу подготовки агентов, чьей задачей в будущем станет физическое устранение неугодных лиц и прочие диверсии. Все обучение построено таким образом, чтобы превратить курсантов в безжалостных убийц.

Главную женскую роль в картине исполнила Дженнифер Лоуренс («Голодные игры»). Ее партнером стал австралийский актер Джоэл Эдгертон («Черная месса»). Кроме того, в фильме снялись известные актеры Джереми Айронс («Кредо убийцы»), Маттиас Шонартс («Большой всплеск»), Шарлотта Рэмплинг («Кредо убийцы»).

Снял картину режиссер Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры»). Съемки проходили в Европе — Будапеште, Вене, Братиславе и Лондоне. Фильм предназначен для взрослой аудитории из-за обилия жестокости и сцен с обнаженным телом.

«Сотка»

(Украина, VAIT Films, комедия)

Режиссер Александр Беляк («Конкурсант. Смертоносное шоу») снял, можно сказать, известную сказку про неразменный пятак, только на современный лад. Однажды молодой работник супермаркета становится владельцем чудесного пиджака, в кармане которого никогда не заканчиваются 100-долларовые купюры. Наш герой вместе со своим лучшим другом начинает наслаждаться жизнью, как вдруг появляется настоящий хозяин пиджака. Это коррумпированный политик. И задумал он нечто очень плохое…

Главные роли в фильме исполнили Евгений Капорин (сериал «Село на миллион»), литовская актриса Иева Андреевайте («Штрафник»), известный певец Александр Пономарев.

«Погружение»

(14+, США — Франция — Испания, триллер, бюджет — 15 миллионов долларов)

Этот необычный фильм снял всемирно известный немецкий режиссер Вим Вендерс («Небо над Берлином»). Главный герой картины в Африке попадает в плен к джихадистам. Его держат в комнате без окон. Главная героиня находится в Гренландии, где готовится к погружению на дно океана. Своими мыслями молодые люди переносятся в Рождество, когда они случайно познакомились на пляже во Франции, и между ними вспыхнуло чувство…

Вендерс доверил сыграть эту пару обладательнице премии «Оскар» Алисии Викандер («Девушка из Дании») и обладателю двух премий BAFTA Джеймсу Макэвою («Сплит»).

«Погоня за ураганом»

(13+, США, Entertainment Studios, боевик, бюджет — 35 миллионов долларов)

Преступная группа намерена совершить вооруженное ограбление денежного хранилища в США. Все, чего они ждут — это ураган 5-й категории. Злодеи уверены, что стихийное бедствие поможет им улизнуть с солидной добычей.

Фильм снял голливудский режиссер Роб Коэн («Форсаж», «Три икса»). Он по праву считается одним из лучших мастеров жанра экшн.

Снялись в картине Тоби Кебелл («Варкрафт»), Мэгги Грейс («Заложница 3»), Райан Квантен («Викинги»), Бен Кросс («Звездный путь»).

«О чем говорят мужчины. Продолжение»

(16+, Россия, СТВ, комедия)

Фильм является третьей частью комедийной киносерии «О чем говорят мужчины». Первая серия вышла в прокат в 2010 году и собрала более 12 миллионов долларов в прокате стран СНГ. Вторая часть появилась в 2011 году. Сборы составили уже почти 18 миллионов долларов.

Авторами сценария всех трех фильмов выступили члены «Квартета И» Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хайт. Они же исполнили главные роли.

Все три части сделаны в жанре road movie. Это означает, что весь фильм герои путешествуют, попадая в различные непредсказуемые ситуации. В третьей части друзья отправляются из Москвы в Санкт-Петербург.

Подготовила Наталия ТЕРЕХ, «ФАКТЫ»