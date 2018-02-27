В Одессу ограничен въезд грузового и крупногабаритного транспорта

Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении патрульной полиции, во вторник, 27 февраля, с 08.00 в Одессу ограничен въезд грузового и крупногабаритного транспорта. В настоящее время в городе идет снег, сопровождающийся сильным порывистым ветром.

В связи с непогодой в городе и области открыли около 100 пунктов обогрева. Так, в Одессе развернули два таких пункта: в Приморском районе — в парке Преображенский; в Суворовском — по адресу ул. Жолио-Кюри, 29/а.

«На территории области установлено 90 стационарных пунктов обогрева, 5 палаточных и передвижных пунктов, в том числе в Подольске, Измаиле и Белгороде-Днестровском, — сообщили в региональном главке ГСЧС. — В связи с ухудшением погодных условий в течение 27−28 февраля подразделения главка переведены на усиленный режим несения службы. Спасатели готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти на территории области».

В ГСЧС заявили, что при необходимости будут развернуты дополнительные пункты, где люди смогут укрыться от непогоды, заявили в главке.

Ранее fakty.ua сообщали, что во вторник, 27 февраля, в Одессе отменены занятия в школах, закрыты детские сады.

