Правительство Словакии предложило миллион евро за информацию об убийце журналиста

В Словакии продолжается расследование убийства 27-летнего журналиста Яна Куцияка и его подруги. Как уже сообщали fakty.ua, их нашли в доме Куцияка в городе Велка-Мача, расположенном в 65 километрах к востоку от Браиславы.

Глава словацкой полиции Тибор Гаспар на брифинге, посвященном расследованию этого преступления, рассказал, что Куцияк был убит выстрелом в грудь с близкого расстояния, а девушка — выстрелом в голову. В доме ничего не пропало. Полиция в качестве основной версии разрабатывает убийство, связанное с профессиональной деятельностью жертвы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что гибель молодого журналиста — это «беспрецедентная атака на свободу прессы в стране». Глава правительства взял расследование преступления под личный контроль. Фицо объявил награду в размере миллиона евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство.

Куцияк делал острые публикации о различных схемах ухода от уплаты налогов. Он сам проводил журналистские расследования. Его последний материал был посвящен бизнесмену, который продавал квартиры в построенном им элитном жилом комплексе фирмам, которые также принадлежали или были подконтрольны ему.

В прошлом году Ян опубликовал расследование, «героем» которого стал предприниматель Мариан Кочнер. Бизнесмен угрожал журналисту. Куцияк сообщил об этом в полицию, но та не предприняла никаких мер.