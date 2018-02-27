Американец с размером одежды XXXXXL стал профессиональной моделью (фото)

30-летний американец Аркадио Дель Валле, который весит 184 килограмма, исполнил свою мечту и стал профессиональной моделью. Житель города Бостон с размером одежды XXXXXL принимал участие в одном из показов на Неделе моды в Нью-Йорке, а также в других престижных дефиле.

Карьеру модели он смог начать после того, как в 2015 году начал выкладывать в Instagram свои провокационные фотографии, на которых демонстрировал модные наряды или даже обходился почти совсем без одежды. К собственному удивлению, вскоре у него уже были тысячи подписчиков, которые полностью одобряли его увлечение. А после этого Аркадио заметили представители фэшн-индустрии и предложили ему сотрудничество.

Как пишет издание New York Post, Дель Валле говорит, что прежде стеснялся своего веса и был уверен, что из-за лишних килограммов никогда не сможет стать моделью. Теперь он призывает мужчин с аналогичными фигурами не комплексовать и добиваться своих целей.

«Мой идеал мира — это когда такие высокие бренды, как Gucci и Louis Vuitton, а также бренды уличной одежды — такие, как Old Navy и Gap будут шить одежду для людей моего размера и в конце концов включат и нас в индустрию моды. Рынок сбыта есть и за пределами ныне существующего: для этого им нужно просто открыть глаза. Большие парни тоже любят моду. Я просто хочу, чтобы каждый мог самовыразиться», — говорит Аркадио.

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