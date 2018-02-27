Железнодорожная колея, проложенная россиянами в обход Украины, пришла в негодность

Участок российской железной дороги Журавка — Миллерово, построенный в обход Украины, непригоден для эксплуатации. Как сообщил в своем Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук, это произошло в связи с проседанием железнодорожной колеи из-за неисправных дренажных путей.

«Анекдот в том, что после всех… бравурных докладов и торжественного пуска россиянами поездов „в обход Украины“, по состоянию на февраль 2018 г выясняется, что российские поезда… вернулись на „старую“ ветку. Т.е. , как и раньше, идут по территории Украины. Вот такой громкий „железнодорожный пук“ Москвы», — написал Тымчук.

По информации группы «Информационное сопротивление», к нарушению технологии прокладывания путей привели сверхвысокие темпы строительства (к нему привлекали даже железнодорожные войска) и коррупционная «экономия» на стоимости работ.

«По мнению железнодорожников, весной ситуация с новой железной дорогой еще более ухудшится в связи с паводком», — прогнозирует депутат.

Оправдать свои промахи Россия, как обычно, пытается за счет старых баек об украинцах, которые якобы хотят разобрать «старую» ветку и готовят диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Правительство РФ распоряжением от 18 сентября 2016 года № 1832-р одобрило строительство нового железнодорожного участка Журавка — Миллерово для организации движения в обход Украины через Воронежскую и Ростовскую области.

Поезда были переведены на движение по новой линии 11 декабря 2017 года. Речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых поездов.