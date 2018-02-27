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Фигуранта «дела Мартыненко» отправили под домашний арест

Фигуранта «дела Мартыненко» отправили под домашний арест

Инф. «ФАКТОВ»

27.02.2018 11:13 40

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Как сообщают в Национальном антикоррупционном бюро, задержанного 22 февраля в аэропорту «Борисполь» экс-руководителя подразделения компании «Энергоатом» отправили под круглосуточный домашний арест, обязали носить электронный браслет и сдать паспорта.

«В течение последних трех месяцев этот человек находился в розыске. По версии следствия, подозреваемый выступал представителем компании BRADCREST INVESTMENTS S.A. (Панамская Республика). В частности, лично договаривался с представителями SKODA SA относительно размера „откатов“ и подписывал документы, которые стали основанием для перечисления средств на расчетные счета компании BRADCREST INVESTMENTS SA, единственным владельцем (бенефициаром) которой является экс-народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса», — сообщают в НАБУ.

Как известно, данный парламентский комитет возглавлял Николай Мартыненко.

В антикоррупционном бюро напоминают, что производство по факту завладения средствами «Энергоатома» в размере 6,4 миллиона евро детективы НАБУ зарегистрировали в декабре 2015 года. А в ноябре 2017 года указанное производство объединили с расследованием фактов завладения средствами госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) в размере 17,28 миллиона долларов.

«В объединенном уголовном производстве о подозрении сообщено 11 лицам, из которых четверо находятся в розыске. Среди подозреваемых — действующие руководители ГП „ВостГОК“, Государственного концерна „Ядерное топливо“, НАК „Нафтогаз Украины“, ОАО» Объединенная горно-химическая компания" и структурное подразделение «Энергоатома», — сообщают в НАБУ и добавляют, что с 9 января 2018 года экс-главе комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса и его защитникам открыт доступ к материалам уголовного производства.

Как сообщали fakty.ua, суд отказал САП в продлении ограничений для экс-депутата Мартыненко.

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