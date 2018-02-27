В Саудовской Аравии ночью было уволено высшее военное командование страны

В Саудовской Аравии в ночь на вторник, 27 февраля, указом 82-летнего короля Салмана было неожиданно уволено практически все высшее военное командование страны — в том числе начальник генерального штаба, командующий силами ПВО страны, руководитель Сухопутных войск и глава стратегических ракетных войск. Причины отставок официально не сообщаются. Увольнения произошли на фоне ухудшения военного конфликта между Саудовской Аравией и Йеменом.

Указы были изданы «на основе рекомендаций министра обороны», которым ныне является наследный принц Мохаммед бин Салман. Ранее 32-летний принц-реформатор был также инициатором кампании по борьбе с коррупцией, в рамках которой в начале ноября были арестованы 11 саудовских принцев, а также высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Большинство арестантов согласились на досудебное урегулирование, выплатив властям миллиарды долларов. В общей сложности власти Саудовской Аравии получили от задержанных по подозрению в коррупции около 100 миллиардов.

Указом короля Салмана были также сделаны перестановки в составе правительства. Так, впервые в истории королевства пост заместителя министра получила женщина. Тамадхир бинт Йосиф бен Мокбил Альраммах стала замминистра по вопросам труда и социального развития. Назначение Тамадхир на столь высокий пост произошло в тот же день, когда было объявлено, что саудовским женщинам впервые в истории разрешается вступать в армию.

В последнее время в стране вообще существенно расширили права женщин. Наследный принц пообещал бороться в «экстремистскими идеологиями» и вернуть в страну «более умеренный ислам».