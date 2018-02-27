МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за пожара в Ужгороде (обновлено)

МИД Венгрии вызвал посла Украины Любовь Непоп в связи со вторым за месяц поджогом здания организации венгров в Ужгороде. По информации УНИАН, перед визитом посла глава МИД Петер Сийярто обсудил инцидент с одним из лидеров венгров Закарпатья Ласло Брензовичем, где заявил, что в Украине происходит процесс «роста экстремистских идей».

«Это видно из законов, принятых Верховной Радой Украины, которые серьезно ограничивают права меньшинств. Выглядит так, что они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья», — сказал Сийярто.

По его словам, на 27 февраля у него запланирована встреча с верховным комиссаром ОБСЕ по правам человека, где Венгрия вновь поднимет вопрос о расширении присутствия членов наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье.

Отреагировали на поджог и в Министерстве иностранных дел Украины. Здесь назвали инцидент у офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде провокацией, направленной на разжигание межнациональной розни.

«Мы будем противодействовать любым попыткам пошатнуть межнациональный мир как в регионе, так и в Украине в целом», — заверили дипломаты, добавив, что украинские компетентные органы уже работают над тем, чтобы найти и наказать виновных.

Министр иностранных дел Павел Климкин в своем Twitter указал на системность и похожесть действий провокаторов, которые, по его мнению, указывают на «заказной внешний след».

«Мы не оставим наших венгров наедине! Вместе будем противодействовать попыткам дестабилизации Закарпатья!» — написал министр.

Напомним, в Ужгороде в ночь на 27 февраля произошел пожар в здании «Закарпатского союза венгров», расположенном на Православной набережной. А в начале февраля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно этого здания. Впоследствии выяснилось, что за поджогом стояли граждане Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».