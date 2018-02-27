Главный тренер «Шахтера» – среди кандидатов на пост наставника английского гранда
Неудачное выступление лондонского «Арсенала» в текущем сезоне (лишь шестое на данный момент место в премьер-лиге, вылет из Кубка страны и поражение в финале Кубка английской лиги) все чаще заставляет боссов «канониров» задумываться о смене главного тренера Арсена Венгера, бессменно возглавляющего команду с… 1996 года.
Как сообщает издание The Telegraph, «Арсенал» активно занимается поисками нового «рулевого», хотя до конца и не определился с будущим 68-летнего француза.
Сообщается, что в шорт-лист «канониров» попали тренер Леонардо Жардим («Монако»), Йоахим Лев (сборная Германии), Брендан Роджерс («Селтик»), Карло Анчелотти (ныне безработный), Паулу Фонсека («Шахтер»), Микель Артета (ассистент Гвардиолы в «Манчестер Сити») и Тьерри Анри (один из тренеров сборной Бельгии).
Окончательное решение примут в конце сезона. Оно будет зависеть от результатов «Арсенала» в чемпионате Англии и Лиге Европы, в которой лондонцы сразятся за путевку в четвертьфинал с «Миланом».
Напомню, что 31 мая 2016 года португалец Паулу Фонсека заключил контракт с «Шахтером» на два года. В донецком клубе специалисту уже предложили новое соглашение.
Ранее fakty.ua сообщали, что «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Рому».
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