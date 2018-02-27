Парламент расширил список штрафных санкций



Верховная Рада Украины проголосовала за закон, увеличивающий и дополняющий штрафные санкции за нарушения, связанные с пересечением государственной границы и линии разграничения с оккупированными Россией территориями.

Так, умышленное невыполнение иностранцем или лицом без гражданства решения уполномоченного государственного органа о запрете въезда в Украину влечет за собой взыскание штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700−5100 гривен).

В случае невыполнения решения о запрете на въезд иностранец становится на десять лет персоной нон грана в Украине. Причем к этому времени добавляется часть срока запрета на въезд, который не истек к моменту принятия повторного решения.

За сопротивление правоохранителям и пограничникам документ предусматривает повышение штрафов до 50−100 минимумов (850−1700 гривен), а в случае рецидива или группового противостояния — в два раза больше (до 1700−5100 гривен).

Штрафы за пересечение госграницы по поддельным документам составят от 3400 до 8500 гривен, а за проезд вне пунктов пропуска на линии разграничения с оккупированными территориями или за попытку пересечения по поддельным документам накажут суммой в 30−50 «минимумов» (510−850 гривен)

Как сообщали fakty.ua, КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы.