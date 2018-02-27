В Москве скончалась известная театральная актриса Татьяна Карпова

В понедельник, 26 февраля, в Москве скончалась народная артистка СССР Татьяна Карпова. 17 января уроженке Харькова исполнилось 102 года. Татьяна Михайловна была старейшей актрисой Московского академического театра им. Маяковского, в котором прослужила 80 лет!

Карпова впервые вышла на сцену, когда ей было 13 лет. Произошло это в театре «Березиль» в Харькове в постановке «Маклена Граса». В 1934 году уехала в Москву, где поступила вольной слушательницей в школу-студию МХАТ-2. Через несколько месяцев ее выгнала преподаватель Серафима Бирман «за невыносимый харьковский говор».

Карпова из Москвы не уехала. Поступила в Театральное училище при Московском театре Революции, который в 1954 году был переименован в Театр им. Маяковского. В 1938 году была принята в труппу.

Карпова сыграла более 50 ролей, в спектаклях «Гамлет», «Медея», «Собака на сене», «Круг», «Мамаша Кураж и ее дети», «Таня» и других. За роль Любови Шевцовой в спектакле «Молодая гвардия» была удостоена Сталинской премии в 1947 году. Звание народной артистки СССР ей присвоили в 1990 году.

В кино актриса снималась редко. Лучшими ролями Карповой на экране считаются Сурмилова в музыкальной комедии «На подмостках сцены» и Клавдия Ивановна в комедии «Теща».

Свой столетний юбилей Татьяна Карпова отметила в Центральном доме актера в Москве. Во время творческого вечера актриса неудачно упала и сломала шейку бедра. Кости срослись неправильно. Карпова оказалась прикована к инвалидному креслу. Также она боролась с раком кожи.

Татьяна Михайловна была замужем четыре раза. Ее первым супругом был Константин Кулешов, главный художник Театра им. Маяковского. Затем она вышла замуж за режиссера этого же театра Сергея Майорова. Третий муж актрисы — Дмитрий Долгопольский, директор-распорядитель Театра им. Маяковского. Четвертый супруг Карповой Евгений Александрович застрелился из охотничьего ружья. Детей у актрисы не было.

На фото в заголовке Татьяна Карпова в роли Сурмиловой в музыкальной комедии «На подмостках сцены»

