Шакира заплатила 25 миллионов долларов, чтобы не сесть в тюрьму

Колумбийская певица Шакира выплатила 25 миллионов долларов властям Испании после того, как ее предупредили, что она может сесть в тюрьму за неуплату налогов. 41-летняя звезда, которая проживает в Барселоне вместе с испанским футболистом Жераром Пике и двумя их малолетними сыновьями, по утверждению налоговой службы страны уклонялась от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год.

Шакира и Пике начали встречаться в 2011 году. По мнению налоговой службы Испании уже тогда поп-звезда должна была объявить себя резидентом Испании и уплачивать налоги с доходов, полученных как внутри страны, так и за ее пределами.

По сообщению каталонской газеты El Periodico Шакира в итоге согласилась заплатить налоги за 2011 год. Однако, она намерена подать апелляцию и оспорить требования властей в том, что касается последующих трех лет. По ее словам, в эти годы она провела в Испании в общей сложности не более 183 дней.

С 2015 года Шакира официально зарегистрировалась, как резидент Испании и законопослушно платит налоги. До этого времени она считалась резидентом Багамских островов.

Ранее стало известно, что певица перевела на счет офшорной фирмы более 30 миллионов долларов.

