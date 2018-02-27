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В ЕСПЧ вынесли решение по делу девушки, жарившей яичницу на «Вечном огне» в Киеве

В ЕСПЧ вынесли решение по делу девушки, жарившей яичницу на «Вечном огне» в Киеве

Инф. «ФАКТОВ»

27.02.2018 12:23 95

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Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в незаконном сверхсрочном содержании под стражей Анны Синьковой, однако не оспорил решение украинских судов, признавших ее виновной в осквернении могилы Неизвестного солдата, сообщает «Европейская правда».

Напомним, что в декабре 2010 года Анна Синькова приняла участие в перформансе, во время которого несколько человек жарили яичницу и сосиски на «Вечном огне» в столичном парке Славы. Таким образом, как утверждали участники акции, они протестовали против нерационального использования природного газа. После того, как видео из парка Славы появилось в сети, девушку арестовали. Синькова провела под арестом три месяца, с 29 марта по 17 июня 2011 года, а впоследствии суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам условно.

Еще в 2011 году девушка пожаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушение своих прав по ряду эпизодов: на незаконный арест, на содержание под стражей после истечения срока ареста, на приговор, который сочла нарушением права на свободу слова; на дело, которое, по ее убеждению, имело признаки политического преследования.

Европейский суд по правам человека в своем решении от 27 февраля отклонил жалобу Синьковой по ключевым пунктам.

Так, ЕСПЧ не увидел достаточных аргументов в пользу того, что дело имеет признаки политического преследования. Отдельно отмечается, что осуждение за надругательство над захоронением нельзя считать ограничением свободы слова. «Суд не может согласиться с утверждением заявительницы о том, что ее поведение на мемориале не является презрительным по отношению к тем, в честь кого этот памятник был установлен», — говорится, в частности, в решении. Суд также отметил, что «Вечный огонь» — это не «просто газ», как на том настаивала заявительница.

Не нашел суд нарушений в первоначальном аресте девушки, однако тот факт, что ее содержали под стажей сверх меры стал достаточным поводом, чтобы говорить о нарушении Украиной Европейской конвенции по правам человека. Из-за этого эпизода государство обязана выплатить Синьковой компенсацию в четыре тысячи евро.

Как сообщали fakty.ua, суд арестовал киевскую художницу за жарку яиц на «Вечном огне».

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