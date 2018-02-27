Въезд грузовиков в Киев могут ограничить из-за непогоды

Во вторник, 27 февраля, в Киеве могут ввести ограничения на въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в связи с ожидаемым ухудшением погоды.

Городские власти просят водителей, которые направляются в столицу, заранее планировать маршрут. Киевлянам рекомендуют в непогоду по возможности не пользоваться личным транспортом и предупреждают, что машины, мешающие уборке улиц, будут эвакуировать.

При гололедице спасатели рекомендуют:

водителям — отказаться от рискованных маневров, снижать скорость перед пешеходными переходами и детскими учреждениями, не забывать включать габаритные огни и противотуманные фары, держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не пользоваться транспортом с летними шинами;

— отказаться от рискованных маневров, снижать скорость перед пешеходными переходами и детскими учреждениями, не забывать включать габаритные огни и противотуманные фары, держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не пользоваться транспортом с летними шинами; пешеходам — обходить металлические люки (как правило, на них бывает опасная наледь), ходить не спеша, ноги слегка сгибать в коленях, ступать на всю подошву, руки не держать в карманах, лучше размахивать ими в такт ходьбе.

Ранее fakty.ua сообщали, что в Одессу 27 февраля ограничили въезд грузового и крупногабаритного транспорта. В Украине 28 февраля ожидается небольшое послабление осадков, однако 1 марта в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях вновь будет идти сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы, на дорогах ожидается гололедица.



