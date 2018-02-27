Украина выбралась из группы стран, не противодействующих торговле людьми

Украина по итогам 2017 года вышла из списка стран, которые не соответствуют минимальным стандартам противодействия торговле людьми. Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

Также правоохранители отчитались о том, что в 2017 году в стране была прекращена деятельность 29 организованных преступных группировок (ОПГ), которые занимались торговлей людьми, а количество зарегистрированных уголовных производств в сфере торговли людьми выросло до 346 против 115 случаев в 2016 году.

Уже в 2018 году выявлено 51 такое преступление и оказана помощь 44 пострадавшим.

Отмечается, что Украина четыре года подряд находилась в списке стран, не принимающих значительные меры для противодействия торговле людьми.

Напомним, по словам первого замглавы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, в 2017 году в Украине было зафиксировано 25 случаев торговли людьми с участием иностранцев.