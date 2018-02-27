﻿

USD 27.01
RSS
Жертва торговли людьми

Украина выбралась из группы стран, не противодействующих торговле людьми

Инф. «ФАКТОВ»

27.02.2018 12:32 24

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Украина по итогам 2017 года вышла из списка стран, которые не соответствуют минимальным стандартам противодействия торговле людьми. Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

Также правоохранители отчитались о том, что в 2017 году в стране была прекращена деятельность 29 организованных преступных группировок (ОПГ), которые занимались торговлей людьми, а количество зарегистрированных уголовных производств в сфере торговли людьми выросло до 346 против 115 случаев в 2016 году.

Уже в 2018 году выявлено 51 такое преступление и оказана помощь 44 пострадавшим.

Отмечается, что Украина четыре года подряд находилась в списке стран, не принимающих значительные меры для противодействия торговле людьми.

Напомним, по словам первого замглавы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, в 2017 году в Украине было зафиксировано 25 случаев торговли людьми с участием иностранцев.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины