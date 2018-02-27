Иностранцу, который под Киевом на своей фуре врезался в «Газель», объявлено о подозрении (фото)

Задержанному 41-летнему водителю фуры — гражданину Сербии, который 26 февраля стал виновником смертельного ДТП на Бориспольском шоссе, — объявлено о подозрении. Об этом «ФАКТАМ» сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Сейчас также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании его под стражей. Избрание меры пресечения должно состояться 28 февраля. Это связано с тем, что все документы нужно перевести на сербский язык», — добавила Надежда Максимец.

Напомним, что около часа дня 26 февраля многотонная фура MAN, которой управлял 41-летний серб, на выезде из Киева на полном ходу врезалась в грузовой микроавтобус «Газель», водитель которого остановился во втором ряду Бориспольской трассы для замены колеса. В результате сильного удара микроавтобус буквально смяло и развернуло на дороге. К сожалению, от полученных травм на месте случившегося погиб водитель «Газели» — житель Киевской области 1968 года рождения. А пассажирку микроавтобуса с травмами разной степени тяжести срочно доставили в ближайшую больницу, где она сейчас и находится.

Многих всколыхнула эта история, люди не могли понять, почему водитель «Газели» остановился посреди трассы, а не дотянул на диске до «кармана», где можно было спокойно поменять колесо. Однако пользователь Facebook Максим Мартынюк, который был очевидцем случившегося с микроавтобусом, написал: «Ехал на „Газелью“. У него прямо на ходу улетело левое колесо на 100 метров вперед, а его самого тащило по асфальту еще метров тридцать. Вот он и остановился, чтобы заняться ремонтом».

В то же время другой пользователь соцсети Максим Охрименко написал, что водитель фуры мог и не видеть стоящую «Газель» из-за шедшего впереди авто: «Скорее всего, впереди фуры ехал автомобиль, который закрывал полноценный обзор ее водителю. Перед стоящим микроавтобусом авто, видимо, ушло в сторону, а вот водитель многотонного грузовика не успел вовремя среагировать на препятствие». Так ли это, еще предстоит выяснить следствию.

«В рамках уголовного расследования, которое начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, назначен ряд экспертиз, которые и помогут установить все обстоятельства этого ДТП», — добавила спикер столичной прокуратуры.

В результате происшествия, как сообщали ранее fakty.ua, на выезде из столицы образовался большой затор, из-за чего представители аэропорта «Борисполь» попросили путешественников выезжать заранее, чтобы не опоздать на рейс.