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На Одесчине по горячим следам задержали насильника 11-летней девочки

На Одесчине по горячим следам задержали насильника 11-летней девочки

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

27.02.2018 12:47 20

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ЧП произошло накануне в Балтском районе Одесской области. В полицию обратилась бабушка 11-летней девочки, сообщив, что внучка гостила у нее, а примерно в 16 часов ушла к родителям, которые живут в этом же селе. Однако домой ребенок так и не пришел.

— По тревоге были подняты полицейские не только Балтского, а и соседних районов, — рассказали в полиции. — Пытаясь найти хоть какие-то следы ребенка, опрашивали людей, обследовали территорию села и его окрестности. Кроме того, к поискам подключились местные охотники и неравнодушные граждане.

В четыре часа утра девочку в полубессознательном состоянии и со следами обморожения рук и ног нашли в лесополосе, что в 6−7 километрах от села. Девочка рассказала, что 19-летний односельчанин изнасиловал ее и бросил одну в лесу. Всю ночь она бродила в поисках дороги домой.

Пострадавшая доставлена ​​в больницу, ее физическое состояние оценивается как стабильное, чего нельзя сказать о психологическом.

Работники полиции задержали подозреваемого на территории соседнего района, где он скрывался. Начато уголовное производство по статье «Изнасилование». Решается вопрос о задержании мужчины, который ранее уже был осужден, уточнили в полиции.

Как сообщали fakty.ua, ранее в Одесской области насильника 11-летней девочки приговорили к 15 годам лишения свободы.

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