На трассе Одесса – Коблево перевернулась маршрутка с пассажирами (фото)

Сегодня около 15.30 на 35-м километре автодороги Одесса — Коблево (Новониколаевская трасса) перевернулся микроавтобус «Мерседес Спринтер». Как сообщили в управлении патрульной полиции, маршрутка выполняла рейс из Одессы в Николаев.

— Вероятнее всего, водитель не выбрал безопасную скорость на скользкой проезжей части, — сказали в управлении. — В результате транспортное средство вылетело на обочину и перевернулось.

Прибывшим на место полицейским водитель пояснил, что в момент ДТП в салоне авто находились 12 пассажиров. По счастливой случайности никто из них серьезно не пострадал.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшедшего, после чего будет решаться вопрос о привлечении к ответственности виновных.

Как сообщили в Одесском горсовете, по городу и местами по Одесской области сильная метель, непогода продлится в ближайшие дни. Ожидаются снегопад, сильный ветер, оледенение.

Отмечается, что ведется расчистка снега, на данный момент на улицах областного центра работают 110 единиц снегоуборочной спецтехники (грейдеры, тракторы с отвалом, погрузчики). Из спецтехники сформированы 8 колонн, которые в сопровождении машин патрульной полиции расчищают магистральные дороги в разных районах города. В ликвидации снежных заносов задействованы в общей сложности 2,5 тысячи человек.

Наиболее сложные погодные условия наблюдаются в Одессе, Беляевском, Овидиопольском и Белгород-Днестровском районах области, а также в Измаиле, где учебные заведения закрыты на ближайшую неделю.

Как сообщали fakty.ua, в Одессу закрыт въезд для грузового и крупногабаритного транспорта.