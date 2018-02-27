﻿

USD 27.01
RSS
Валерий Гаркалин

Популярный актер Валерий Гаркалин попал в реанимацию

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

27.02.2018 17:57 289

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Во вторник, 27 февраля, популярного актера Валерия Гаркалина спешно госпитализировали в Москве. 63-летний народный артист России находится в реанимации Института им. Склифосовского.

«Он лежит в экстренной реанимации. Температура 37, состояние тяжелое», — сообщил РИА Новости источник в институте.

Примечательно, что Гаркалина доставили в Москву самолетом из Иркутска, где он находился на гастролях со спектаклем «Страсть Аполлона». Заменивший Валерия Анатолий Журавлев рассказал, что у Гаркалина, похоже, пневмония.

Валерий Гаркалин известен по фильмам «Катала», «Ширли-мырли», «Попса», а также по сериалам «Моя прекрасная няня» и «Между нами, девочками».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины