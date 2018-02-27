Популярный актер Валерий Гаркалин попал в реанимацию
Во вторник, 27 февраля, популярного актера Валерия Гаркалина спешно госпитализировали в Москве. 63-летний народный артист России находится в реанимации Института им. Склифосовского.
«Он лежит в экстренной реанимации. Температура 37, состояние тяжелое», — сообщил РИА Новости источник в институте.
Примечательно, что Гаркалина доставили в Москву самолетом из Иркутска, где он находился на гастролях со спектаклем «Страсть Аполлона». Заменивший Валерия Анатолий Журавлев рассказал, что у Гаркалина, похоже, пневмония.
Валерий Гаркалин известен по фильмам «Катала», «Ширли-мырли», «Попса», а также по сериалам «Моя прекрасная няня» и «Между нами, девочками».
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