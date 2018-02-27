Гонтарева согласилась отчитаться перед Радой

1 марта, - Нацбанк

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева готова отчитаться в Верховной раде Украины 1 марта 2018 года. Об этом пресс-служба НБУ сообщила в Facebook.

«В ответ на запросы медиа пресс-служба Национального банка сообщает следующее. Председатель Национального банка Валерия Гонтарева в очередной раз подтвердила свою готовность отчитываться перед украинским парламентом», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее председатель ВРУ Андрей Парубий сообщал, что, согласно действующему законодательству, парламент должен заслушать отчет действующего председателя правления НБУ, перед тем как рассмотреть кандидатуру нового.

Претендентом на пост главы Нацбанка является действующий и.о. председателя НБУ Яков Смолий. Его назначение уже согласовал профильный парламентский комитет.