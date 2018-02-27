Депутаты приняли закон о платных дорогах в Украине

Верховная Рада приняла в целом закон о строительстве дорог и о возможности появления в стране первых платных автотрасс. За закон проголосовали 233 депутата.

В законе прописано, что можно будет считать концессионными дорогами. Платными смогут стать новые автотрассы более высокого качества, которые будут пролегать в обход населенных пунктов и сократят маршрут между двумя крупными городами на 50−100 км, сэкономив водителю время и сократив расходы на топливо.

Согласно новому закону автомобильные дороги могут стать платными, только если рядом пролегает альтернативный бесплатный маршрут. Бесплатная дорога может быть длиннее платной, но не более чем в два раза. Максимальный размер платы за проезд по новой дороге будет определяться Кабинетом министров.

До сегодняшнего дня в законодательстве не были прописаны гарантии для субъектов, планирующих строить концессионную дорогу. Также в законе не рассматривалась ситуация, когда по новой дороге ездят мало и концессионеры не выходят на запланированную прибыль. Потому интерес к концессионным проектам оставался низким.

Напомним, в Укравтодоре считают, что первой в Украине платной автотрассой может стать дорога Львов — Краковец к границе с Польшей.