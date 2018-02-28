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Из-за снегопадов заседание суда по «делу 2 мая» перенесли на два месяца (фото)

Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Николаев)

27.02.2018 18:21 80

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Сегодня, 27 февраля, апелляционный суд Николаевской области приступил к рассмотрению дела по апелляционной жалобе прокурора отдела прокуратуры Одесской области на приговор Ильичевского городского суда от 18 сентября 2017 года, которым обвиняемые в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года были оправданы. Двое из подсудимых — бывший одесский милиционер Сергей Долженков (известный как Капитан Какао) и россиянин Евгений Мефедов — были сразу арестованы по подозрению в других преступлениях.

На сей раз в суд из Николаевского СИЗО доставили только Долженкова, а Мефедова привезти из СИЗО Одессы не удалось из-за снежных заносов на автодороге (трасса полностью закрыта).

Капитан Какао

Остальные 16 человек, находящиеся на свободе и проживающие в Одессе, сообщили, что также по причине снегопадов приехать не смогут, и попросили отложить судебный процесс из-за непогоды. Кроме того, они просили суд вести заседание в режиме видеоконференции.

В итоге коллегия судей приняла решение перенести рассмотрение апелляционной жалобы на 23 апреля 2018 года.

Ранее fakty.ua сообщали, что оправдательный приговор сепаратистам апелляционный суд должен был пересмотреть в Николаеве 27 февраля.

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