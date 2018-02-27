Суд перенес слушание дела о смертельном ДТП в Харькове

Дело о смертельном ДТП в Харькове продолжит слушаться в суде 1 марта. На сегодняшнем заседании Киевский районный суд Харькова зачитал двум подозреваемым — Елене Зайцевой и Геннадию Дронову — обвинительный акт, были заслушаны иски пострадавших и приняты решения по ходатайству подсудимых.

Один из подсудимых — Геннадий Дронов — ходатайствовал, чтобы ему разрешили находиться не в так называемом «аквариуме», а за пределами оградительного помещения. В этом прошении было отказано, после чего было подано ходатайство об отводе судьи. Председательствующий судья самоотвод не взял.

Во время процедуры заслушивания исковых заявлений было подтверждено, что родные погибших намерены взыскать с Дронова и Зайцевой материальный ущерб. Водитель Зайцева признала вину и иски потерпевших. Дронов ни вину, ни иски не признает.

Сегодняшнее заседание затянулось. После 17.00 был прекращен сеанс видеоконференции с Кременчугом, где по уважительным причинам находилась одна из потерпевших — Анна Комар. Чтобы обеспечить права участницы процесса, суд решил прерваться и объявил перерыв в заседании до 1 марта.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой влетел в автомобиль Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, после чего выехал на тротуар. В результате ДТП пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице.