Стало известно о смерти легендарного летчика-испытателя Юрия Курлина
В Киеве на 89-м году ушел из жизни легендарный летчик-испытатель СРСР, Герой Советского Союза Юрий Курлин. Об этом авиастроительная компания «Антонов» сообщила в Facebook.
Здесь отмечается, что чаще всего имя летчика связывают с первым в мире широкофюзеляжным самолетом — Ан-22 «Антей».
Именно 27 февраля 53 года тому назад экипаж под командованием Курлина впервые поднял великана в воздух.
Среди других заслуг летчика — участие в испытаниях Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124 и Ан-225. На Ан-32 он установил сразу четыре мировых авиационных рекорда.
Напомним, 31 января стало известно о смерти первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.
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