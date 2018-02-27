Стало известно о смерти легендарного летчика-испытателя Юрия Курлина

В Киеве на 89-м году ушел из жизни легендарный летчик-испытатель СРСР, Герой Советского Союза Юрий Курлин. Об этом авиастроительная компания «Антонов» сообщила в Facebook.

Здесь отмечается, что чаще всего имя летчика связывают с первым в мире широкофюзеляжным самолетом — Ан-22 «Антей».

Именно 27 февраля 53 года тому назад экипаж под командованием Курлина впервые поднял великана в воздух.

Среди других заслуг летчика — участие в испытаниях Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124 и Ан-225. На Ан-32 он установил сразу четыре мировых авиационных рекорда.

Напомним, 31 января стало известно о смерти первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.