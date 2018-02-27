﻿

USD 27.01
RSS
Юрий Курлин

Стало известно о смерти легендарного летчика-испытателя Юрия Курлина

Инф. «ФАКТОВ»

27.02.2018 18:46 433

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Киеве на 89-м году ушел из жизни легендарный летчик-испытатель СРСР, Герой Советского Союза Юрий Курлин. Об этом авиастроительная компания «Антонов» сообщила в Facebook.

Здесь отмечается, что чаще всего имя летчика связывают с первым в мире широкофюзеляжным самолетом — Ан-22 «Антей».

Именно 27 февраля 53 года тому назад экипаж под командованием Курлина впервые поднял великана в воздух.

Среди других заслуг летчика — участие в испытаниях Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124 и Ан-225. На Ан-32 он установил сразу четыре мировых авиационных рекорда.

Напомним, 31 января стало известно о смерти первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины