Российско-террористические войска усилили обстрелы на Луганском направлении

На Донбассе украинские военнослужащие продолжают фиксировать активность российско-оккупационных войск, а также применение ими запрещенных видов вооружения.

Так, на Луганском направлении из минометов 120 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Луганское. Тем временем из минометов калибра 82 мм были обстреляны опорные пункты ВСУ в районе Троицкого. Минометы аналогичного калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие «работали» по укреплениям ВСУ в районе Новоалександровки.

Всего с начала суток зафиксировано 5 обстрелов наших позиций со стороны оккупантов, но потерь в рядах ВСУ нет.

Напомним, за минувшие сутки, 26 февраля, на Донбассе были ранены трое украинских воинов.