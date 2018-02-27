В бастующем НМУ имени Богомольца избили активиста, пытавшегося зайти через окно (видео)

В Национальном медуниверситете им. Богомольца, где руководство вуза объявило бессрочную забастовку, избили активиста и журналиста Олега Яценко. Активиста избили, когда он снимал документальный фильм о событиях в вузе.

По словам Яценко, случилось все в здании морфокорпуса университета после того, как была предпринята попытка проникнуть в вуз через окно.

«Было единственное место, через которое ходили (в корпус) сотрудники университета. Через окно они ходили. Соответственно, мы воспользовались их примером. Зашли туда через окно, вышли обратно через окно. Теперь призываем полицию действовать, открывать двери, чтобы все студенты могли пользоваться учебными корпусами, чтобы все могли учиться и из-за псевдозабастовки не были лишены права на получение знаний», — заявил Яценко.

Как рассказал активист, его избили неизвестные агрессивные люди, которые представились охраной университета. Попутно у активиста забрали рюкзак вместе с паспортом, телефоном и фотоаппаратом, были раздавлены очки.

На место выезжали медики и следственно оперативная группа.

Напомним, Министерство образования и науки требует от НМУ имени А.А. Богомольца возобновить учебный процесс и создать условия для тех студентов, кто хочет не бастовать, а учиться.