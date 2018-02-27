В Киеве пропали две школьницы, ушедшие гулять с собакой (фото)

В Киеве на Троещине пропали две девочки 12 и 10 лет. Днем, около 13.00, 27 февраля школьницы вышли из дома по ул. Радунской, чтобы выгулять собак, и после этого не вернулись.

О пропаже несовершеннолетних сообщила Служба розыска детей ГУ Нацполиции в Киеве. 12-летняя Анжелика-Мария Брусова и 10-летняя Вероника Пивень были с собаками породы йоркширский терьер. Старшая из подруг была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы, бело-черный шарф с оленями и бордовые угги. Младшая — в темно-синюю куртку, черные лосины, розовую шапку и шарф.

Полиция просит всех располагающих информацией о пропавших звонить по номеру 102 или 546−76−85.

Напомним, в начале года в Киеве пропал 9-летний школьник. Нашли его за сто километров от Киева, на железнодорожном вокзале Малина Житомирской области.