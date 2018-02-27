﻿

USD 27.01
RSS
сенцов

"Пропавшего" из колонии Сенцова могут готовить к этапу или к обмену - адвокат

Инф. «ФАКТОВ»

27.02.2018 20:04 178

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Адвокат Николай Полозов выдвинул несколько версий того, почему политзаключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову администрация российской колонии ИК-8 не передала письма, а почтовая служба выдала сообщение об отсутствии адресата в колонии.

Как сообщают «Крым.Реалии», адвокат не исключает самой простой версии — об ошибке почтовой системы. Если же Сенцова действительно вывезли из колонии, то это может быть связано либо с предстоящим этапом, либо переводом на лечение, либо с подготовкой к обмену.

«Есть два варианта этих событий. Первое: по Сенцову принято какое-то политическое решение и его, к примеру, собираются обменять — это позитивный исход. И негативный вариант — его переводят в другую российскую колонию. Этап всегда изнурителен для заключенного, в каких-то моментах это можно назвать пыткой и это можно расценить как давление на Сенцова со стороны российской власти», — отметил Полозов.

В свою очередь, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе связался с официальными представителями колонии. «Они мне сказали, что Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии», — заявил защитник.

Напомним, 27 февраля сестра Сенцова сообщила, что брату не доставили письмо. Почтовая система выдала сообщение о том, что «получатель не содержится в данном учреждении».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины