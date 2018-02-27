"Пропавшего" из колонии Сенцова могут готовить к этапу или к обмену - адвокат

Адвокат Николай Полозов выдвинул несколько версий того, почему политзаключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову администрация российской колонии ИК-8 не передала письма, а почтовая служба выдала сообщение об отсутствии адресата в колонии.

Как сообщают «Крым.Реалии», адвокат не исключает самой простой версии — об ошибке почтовой системы. Если же Сенцова действительно вывезли из колонии, то это может быть связано либо с предстоящим этапом, либо переводом на лечение, либо с подготовкой к обмену.

«Есть два варианта этих событий. Первое: по Сенцову принято какое-то политическое решение и его, к примеру, собираются обменять — это позитивный исход. И негативный вариант — его переводят в другую российскую колонию. Этап всегда изнурителен для заключенного, в каких-то моментах это можно назвать пыткой и это можно расценить как давление на Сенцова со стороны российской власти», — отметил Полозов.

В свою очередь, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе связался с официальными представителями колонии. «Они мне сказали, что Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии», — заявил защитник.

Напомним, 27 февраля сестра Сенцова сообщила, что брату не доставили письмо. Почтовая система выдала сообщение о том, что «получатель не содержится в данном учреждении».