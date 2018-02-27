В Неаполе впервые за последние 62 года выпал снег (фото, видео)

В странах Европы во вторник, 27 февраля, сохраняется аномально холодная погода и продолжаются обильные снегопады.

В городе Неаполь на юге Италии такого сильного снегопада не было с 1956 года. Закрыты были все школы и детские сады. Наблюдаются серьезные перебои в работе транспорта. Международный аэропорт Неаполя приостановил свою работу. Мэр города обратился к местным жителям с просьбой не выходить на улицы без крайней необходимости, однако многие тем не менее воспользовались случаем и вышли играть в снежки и лепить снеговиков.

Второй день подряд закрыты также школы и детсады Рима.

Во Франции снег выпал на Лазурном берегу, а также, впервые за 32 года — на пляжах Корсики.

В некоторых регионах Великобритании высота снежного покрова превысила 40 сантиметров. В британских аэропортах отменены сотни авиарейсов и нарушено движение железнодорожного транспорта.

В общей сложности жертвами непогоды в Европе стали уже по меньшей мере 14 человек: трое скончались от переохлаждения в Литве, пятеро — в Польше, трое — во Франции и трое — в Румынии.

Температура в Западной Европе местами (например, в горах Швейцарии) опускалась до минус 38 градусов по Цельсию.

Такого снегопада в Неаполе не бывало с 1956 года