В Неаполе впервые за последние 62 года выпал снег (фото, видео)
В странах Европы во вторник, 27 февраля, сохраняется аномально холодная погода и продолжаются обильные снегопады.
В городе Неаполь на юге Италии такого сильного снегопада не было с 1956 года. Закрыты были все школы и детские сады. Наблюдаются серьезные перебои в работе транспорта. Международный аэропорт Неаполя приостановил свою работу. Мэр города обратился к местным жителям с просьбой не выходить на улицы без крайней необходимости, однако многие тем не менее воспользовались случаем и вышли играть в снежки и лепить снеговиков.
Второй день подряд закрыты также школы и детсады Рима.
Во Франции снег выпал на Лазурном берегу, а также, впервые за 32 года — на пляжах Корсики.
В некоторых регионах Великобритании высота снежного покрова превысила 40 сантиметров. В британских аэропортах отменены сотни авиарейсов и нарушено движение железнодорожного транспорта.
В общей сложности жертвами непогоды в Европе стали уже по меньшей мере 14 человек: трое скончались от переохлаждения в Литве, пятеро — в Польше, трое — во Франции и трое — в Румынии.
Температура в Западной Европе местами (например, в горах Швейцарии) опускалась до минус 38 градусов по Цельсию.
Такого снегопада в Неаполе не бывало с 1956 года
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”