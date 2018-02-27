После снегопада в Киеве 10-бальные заторы

В Киеве из-за снегопада образовались 10-бальные заторы — движение осложнено на основных транспортных артериях, на мостах. Также затруднен проезд в центре города — «стоят» Подол, Набережное шоссе, Большая Житомирская, улица Сечевых Стрельцов. Проблемы с проездом наблюдались в районе завода «Маяк» в Оболонском районе столицы, где случилась авария.

По информации «Киеватодора», с 16.00 в городе работают 275 единиц снегоуборочной техники. Дорожное покрытие обрабатывают посыпочными материалами. Кроме того, 59 бригад (423 человека) расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам и лестничные марши. Дорожники будут работать в усиленном режиме в течение всей ночи.

Напомним, утром 28 февраля с 5.00 до 10.00 в Киев будет запрещен въезд большегрузного транспорта, чтобы не усугублять ситуацию на основных трассах. «Киевавтодор» со своей стороны просит владельцев транспортных средств не оставлять машины вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать снег.