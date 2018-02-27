Руководство сгоревшего лагеря «Виктория» получало зарплату за фиктивных сотрудников

В ходе расследования трагического пожара в одесском детском спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория» всплыли серьезные махинации с зарплатой сотрудников. Полиция подозревает, что зарплаты фиктивных работников присваивались заместителем директора «Виктории».

Как следует из постановления Приморского райсуда Одессы, после открытия уголовного производства по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) было начато еще и дело по ч. 4 ст. 91 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Во время обыска в служебном кабинете подозреваемой обнаружены и изъяты банковские карты, выданные банком «Пивденный» 16 лицам.

Указанные люди якобы были трудоустроены в «Виктории» рабочими, уборщиками, воспитателями, сторожами. Однако большинство этих граждан зарегистрированы и фактически проживают за пределами Одессы. Так, двое работали в лагере с октября 2016 по сентябрь 2017 года и зарплату получили только четыре раза, так как параллельно учились в Балтском педагогическом училище. Однако выписка по расчетным счетам свидетельствует о том, что им выплачивали зарплату 14 раз на общую сумму 42,55 тысяч гривен.

По данным следствия, замдиректора в ходе допроса признала, что в течение 2017 года, используя свое служебное положение, присвоила 91,2 тысячи гривен. При этом женщина отметила, что начисления осуществлялись путем внесения заведомо недостоверных сведений в табеля учета рабочего времени. Табеля утверждал директор лагеря, и документы направлялись в бухгалтерию департамента образования и науки Одесского городского совета.

Как сообщали «ФАКТЫ», пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В огне погибли три девочки восьми, девяти и двенадцати лет. Девочки были воспитанницами танцевального коллектива «Адель».