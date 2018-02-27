Сенцов остается в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги

Политзаключенный режиссер Олег Сенцов находится все там же, где и раньше, в российской ИК-8 в Лабытнанги. Об этом сестра политзаключенного Наталья Каплан написала в Facebook.

Как оказалось, ситуация с недоставкой писем политзаключенному и не обнаружением адресата по месту заключения связана с особенностями работы почтовой системы ФСИН.

«По информации надежного источника, Олег находится все там же, в ИК-8 в Лабытнанги. Выяснилось, что в письме был неправильно указан год рождения. Такая себе отмазка, конечно, можно подумать, у них там сплошь и рядом Сенцовы Олеги Геннадьевичи. Ну, такое, урок нам на будущее», — рассказала Каплан.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному делу, с октября 2017 года удерживают в исправительной колонии № 8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). В «Белом медведе» отбывают наказание лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Фото Павел Гинтов/Facebook. В Нью-Йорке участники акции в поддержку Олега Сенцова спроектировали портрет режиссера на здание российского консульства