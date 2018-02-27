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янукович

В России пообещали провести пресс-конференцию Януковича

Инф. «ФАКТОВ»

27.02.2018 21:56 128

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В России анонсировали пресс-конференцию бывшего украинского президента Виктора Януковича. Состоится мероприятие в пятницу, 2 марта, в Москве, в российском агентстве ТАСС.

Организаторы обещают, что Янукович среди прочего прокомментирует судебный процесс, который сейчас продолжается в Оболонском суде Киева и где экс-президент является обвиняемым в государственной измене.

Напомним, Янукович с 2014 года находится в России. Данные о месте его проживания в РФ разнятся: адвокаты утверждают, что официально Янукович зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Есть также сведения о проживании экс-президента в Подмосковье. Выданное Януковичу российское свидетельство о временном убежище действует до 26 октября 2018 года.

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