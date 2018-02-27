На Донетчине в снежные заносы попали пассажирский автобус и десятки машин

На Донетчине в снежные заносы попал междугородний пассажирский автобус и десятки легковых автомобилей. Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий на трассах.

«Внимание, завтра, 28 февраля, на территории Донецкой области ожидается мокрый снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Если вы выдвинулись в путь за пределы населенного пункта, то с собой необходимо иметь запас горючего, теплые вещи, трос, лопату, а также горячий напиток. Если вы попали в трудную ситуацию на дороге, обращайтесь за помощью по телефону 102», — предупреждает водителей полиция Донецкой области, рекомендуя не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости и, по возможности, не брать с собой в дорогу детей.

По информации полиции, 27 февраля в результате обильного снегопада и сильного ветра движение на автодороге Мариуполь — Запорожье затруднено. Вблизи села Назаровка Никольского района в снежные заносы попали около 20 легковых автомобилей и пассажирский автобус сообщением Днепр — Мариуполь. Совместными усилиями полиции, работников «Донецкоблавтодра» и спасателей при помощи соответствующей техники удалось вытащить машины из снежного плена и нормализовать движение транспорта. Однако дорожная обстановка остается сложной. На дорогах дежурят экипажи патрульной полиции и группы реагирования территориальных подразделений полиции, которые продолжают оказывать помощь участникам дорожного движения.

Напомним, в ряде областей 28 февраля запланировано ограничение движения транспорта.