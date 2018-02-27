﻿

USD 27.01
RSS
дангадзе

Суд не отпустил на свободу Севериона Дангадзе

Инф. «ФАКТОВ»

27.02.2018 22:20 90

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Апелляционный суд. Киева не изменил меру пресечения для Севериона Дангадзе. Арестованный в декабре 2017 года Дангадзе останется под стражей. О решении суда сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Дангадзе инкриминируют две статьи Уголовного кодекса — ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (государственная измена). По словам генпрокурора, Дангазде может грозить до восьми лет лишения свободы.

В декабре 2017 года Дангадзе был арестован. Он подозревается в непосредственном получении денег от беглого олигарха Сергея Курченко для финансирования акций протеста в Киеве.

Генпрокурор Юрий Луценко обнародовал записи телефонных переговоров Севериона Дангадзе с доверенным лицом Сергея Курченко. Собеседники обсуждали стоимость операции по прорыву государственной границы 10 сентября 2017 года силами Михеила Саакашвили и его сторонников.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины