Суд не отпустил на свободу Севериона Дангадзе

Апелляционный суд. Киева не изменил меру пресечения для Севериона Дангадзе. Арестованный в декабре 2017 года Дангадзе останется под стражей. О решении суда сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Дангадзе инкриминируют две статьи Уголовного кодекса — ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (государственная измена). По словам генпрокурора, Дангазде может грозить до восьми лет лишения свободы.

В декабре 2017 года Дангадзе был арестован. Он подозревается в непосредственном получении денег от беглого олигарха Сергея Курченко для финансирования акций протеста в Киеве.

Генпрокурор Юрий Луценко обнародовал записи телефонных переговоров Севериона Дангадзе с доверенным лицом Сергея Курченко. Собеседники обсуждали стоимость операции по прорыву государственной границы 10 сентября 2017 года силами Михеила Саакашвили и его сторонников.