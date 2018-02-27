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компьютер

Американцы готовы помочь Украине защититься от российских информтехнологий

Инф. «ФАКТОВ»

27.02.2018 22:43 49

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Американские сенаторы предложили помочь Украине с кибербезопасностью, в том числе уменьшить зависимость украинцев от российских информтехнологий. Соответствующий проект уже зарегистрирован в Сенате. Автором проекта является двухпартийная группа сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми.

Как сообщает посольство Украины в США, документ является зеркальной версией проекта, уже одобренного палатой представителей 7 февраля. Авторы инициативы предлагают помочь Украине выработать стратегию кибербезопасности, усилить защиту компьютерных сетей в органах власти, уменьшить зависимость от российских информационных и коммуникационных технологий. Также Украину планируется привлекать к программам обмена информацией по вопросам кибербезопасности и противостояния интернет-угрозам.

Напомним, в Украине в рядах Вооруженных Сил решено создать кибервойска. Для всех, кто занимается киберзащитой и кибербезопасностью, предлагается обеспечить надбавку к зарплате — до 100% должностного оклада

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