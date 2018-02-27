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Льюис Гилберт

Умер режиссер Льюис Гилберт, снявший три фильма о Джеймсе Бонде (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

27.02.2018 22:55 66

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Во вторник, 27 февраля, в Монако в возрасте 97 лет скончался известный британский кинорежиссер Льюис Гилберт. К числу наиболее популярных его работ относятся три фильма бондианы и комедия «Элфи» с Майклом Кейном в главной роли.

Льюис Гилберт родился 6 марта 1920 года в Лондоне. Его отец был эстрадным артистом. В детстве Льюис начал сниматься в кино. Самой заметной стала его роль в комедии «Развод леди Икс», где партнером 17-летнего юноши был знаменитый Лоуренс Оливье.

Вторая мировая война прервала актерскую карьеру Льюиса. Он служил в Военно-воздушных силах Великобритании.

После окончания войны решил заняться режиссурой. Его первый фильм назывался «Красная нить». Известность Гилберту как режиссеру принесла комедия «Элфи», вышедшая в 1966 году. Она удостоилась девяти кинопремий и 16 номинаций, включая «Оскар».

Майкл Кейн в комедии «Элфи»

В 1967 году Гилберт снял свой первый фильм о Джеймсе Бонде. Это был «Живешь только дважды» с Шоном Коннери в роли агента 007.

Шон Коннери в фильме «Живешь только дважды»

К бондиане режиссер вернулся спустя 10 лет. В 1977 году вышла картина «Шпион, который меня любил», а в 1979 году — «Лунный гонщик». В обоих фильмах Джеймса Бонда играл уже Роджер Мур.

Роджер Мур в фильме «Шпион, который меня любил»

В 1983 году картина «Воспитание Риты» с Майклом Кейном получила премию BAFTA и «Золотой глобус», а также номинировалась на три премии «Оскар». По версии Британского института кино, «Воспитание Риты» входит в список 100 лучших британских фильмов.

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